Emma Stone, Kinds of Kindness: cosa dovete sapere sul nuovo film con Yorgos Lanthimos

In queste ore è stato annunciato che Kinds of Kindness uscirà a giugno 2024, proponendo ai fan la terza collaborazione tra l'attrice due volte premio Oscar Emma Stone e il regista greco Yorgos Lanthimos.

Si tratta del terzo film consecutivo che Lanthimos realizza con Emma Stone, dopo La favorita e il più recente Povere Creature, per il quale la star di La La Land ha vinto la sua seconda statuetta come miglior attrice protagonista agli Oscar 2024: nuovamente distribuito da Searchlight Pictures e inizialmente intitolato 'And', Kinds of Kindness è un film antologico di fantascienza che uscirà nei cinema americani il 21 giugno (la data italiana sarà comunicata prossimamente).

Il film è interpretato, oltre che da Emma Stone, anche da Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer, con la sceneggiatura scritta da Lanthimos insieme a Efthimis Filippou, già autore con il regista delle sceneggiature di quattro dei suoi film precedenti, tra cui The Lobster del 2015 e The Killing of a Sacred Deer del 2017. Durante un evento del British Film Institute dello scorso gennaio, Lanthimos ha anticipato: "Il film è composto da tre storie diverse, stiamo finendo il montaggio proprio adesso, e non posso ancora dirti esattamente di cosa parla. In realtà forse non lo so neanche io, cerco di non pensarci troppo durante il processo creativo perché ho paura che la cosa rischierebbe di ristringere le mie scelte".

In un attesa di un trailer chiarificatore ricordiamo che prima di iniziare la promozione di Kinds of Kindness, Emma Stone reciterà in Eddington, nuovo film (western) di Ari Aster che include nel cast anche Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Austin Butler.

Su Il Corvo (Steelbook 4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.