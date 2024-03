Emma Stone: anche Jesse Plemons nel quarto film con Yorgos Lanthimos?

Neanche il tempo di raccontarvi tutto quello che sappiamo su Kinds of Kindness, ovvero il prossimo film di Emma Stone e Yorgos Lanthimos dopo Povere creature già pronto e in uscita a giugno 2024, che dobbiamo subito aggiornarvi su Save the green planet.

Questo remake dell'omonimo fantasy coreano sarà infatti il prossimo film di Yorgos Lanthimos, alla quarta collaborazione consecutiva con quella che possiamo ormai considerare come la sua vera e propria musa Emma Stone (dopo La favorita, Povere creature e l'imminente Kinds of Kindness, appunto), e in queste ore le ultime indiscrezioni parlano di un'importante nuova aggiunta al cast: il candidato all'Oscar Jesse Plemons, che stando alle voci di corridoio sarebbe sul punto di unirsi alla produzione in vista dell'inizio delle riprese.

A riportarlo il famoso insider Jeff Sneider nella sua celebre newsletter The InSneider: non ci sono ulteriori indicazioni al momento sul ruolo che Jesse Plemons andrebbe ad interpretare nel remake di Save green planet, ma è possibile che si tratti di quello del co-protagonista. Il film originale, diretto da Jang Joon-hwan, racconta la storia di un teorico della cospirazione radicalizzato che rapisce l'amministratrice delegata di una potente azienda biomedica credendo che sia un alieno sotto mentite spoglie: detta così è facile ipotizzare Emma Stone e Jesse Plemons nei panni dei due protagonisti, indipendentemente da chi sarà il criminale e chi l'ostaggio in questo remake.

Comunque ne sapremo di più nelle prossime settimane: la produzione, infatti, non inizierà nell'immediato futuro, dato che in questi giorni Emma Stone ha iniziato le riprese di Eddington, nuovo film Ari Aster con un cast all-star che include anche Joaquin Phoenix, Pedro Pascal Austin Butler.

