Emma Stone, gravidanza confermata? 'Pronta a mettere su il mio branco'

Circolano da qualche tempo, sempre più insistenti, voci su una presunta gravidanza di Emma Stone. La protagonista di La La Land, 31 anni, ha da poco sposato Dave McCary, autore del Saturday Night Live, e nei giorni scorsi, intervistata da Entertainment Tonight, non ha fatto granché per smentire i rumor.

Alla domanda su come si sentisse a mettere su un "branco" tutto suo, termine preso in prestito dall'imminente The Croods 2 - Una nuova era, Emma Stone, tra i doppiatori del film d'animazione, ha infatti risposto: "Mi sento abbastanza bene. Anche se non penso che il mio branco sarebbe fisicamente capace come lo sono i Croods. Loro sono abbastanza rozzi e scatenati, i miei non so se lo sarebbero altrettanto."

Nel sequel de I Croods Emma Stone presta la voce a Eep, mentre Kelly Marie Tran interpreta Dawn. Le due attrici hanno parlato anche delle differenze tra i loro personaggi e il loro carattere nella vita reale. "Nel film ci piace arrampicarci sui muri, galoppare e vivere avventure folli, ma nella vita reale io mi sento all'opposto: preferisco starmene comoda e al sicuro sul divano a guardare film" ha scherzato Kelly Marie Train.

Dopo due anni di fidanzamento, Emma Stone e Dave McCary hanno annunciato il loro fidanzamento a dicembre, mentre lo scorso maggio l'attrice è apparsa (virtualmente) in un talk show con una vistosa fede al dito. Prossimamente l'attrice interpreterà Crudelia De Mon nel live action Disney La Carica dei 101.