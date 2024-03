Emma Stone: tutti i nuovi film in uscita dopo Povere Creature

Quali sono i prossimi film di Emma Stone? Con Povere creature arrivato su Disney+ e disponibile per tutti gli abbonati, diamo un'occhiata al futuro dell'amatissima attrice due volte Premio Oscar.

Il primo nuovo film di Emma Stone sarà Kinds of Kindness, che riunirà l'attrice di La La Land al regista greco Yorgos Lanthimos, al terzo film consecutivo dopo La favorita e Povere creature. Il film è già pronto e arriverà nei cinema di tutto il mondo a giugno prossimo, ma non è finita qui perché il duo è a lavoro su un quarto film, Save the green planet!, remake occidentale dell'omonimo cult sud-coreano le cui riprese inizieranno prossimamente.

Tornando al presente, proprio in questi giorni Emma Stone si trova sul set di Eddington, nuovo film del regista di culto Ari Aster, autore degli horror Hereditary, Midsommar e Beau ha paura: questa nuova opera promette di cambiare drasticamente registro dato che sarà un western, e avrà per protagonisti anche Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Austin Butler.

Infine, sappiamo che Emma Stone sta anche lavorando a Crudelia 2, sequel dell'acclamato prequel live-action incentrato sulle origini della famosa villain del La carica dei 101: in un'intervista di gennaio scorso, tuttavia, l'attrice aveva rivelato che non ci sono ancora piani concreti per iniziare le riprese, quindi è possibile che ci sarà da aspettare più del previsto.

