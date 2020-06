Emma Stone, una fan-art la trasforma in Spider-Gwen: i fan impazziti sui social

Emma Stone è diventata la famosa Spider-Gwen in questa nuova, sensazionale fan-art realizzata dall'artista Pabloruizzx e ispirata al film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo.

"Chi vorreste vedere nei panni di Spider Gwen?" ha domandato l'artista sulla sua pagina Instagram, nel post che potete vedere come al solito in calce all'articolo. "Penso davvero che dovremo vedere Spider Gwen in azione in un live-action e sarebbe ancora più epico vederla al fianco di Miles Morales in un adattamento dal vivo di Spider-Verse. Ma nel frattempo, vi lascio questo concept che immagina come sarebbe Emma Stone nel ruolo di Spider Gwen."

Vi ricordiamo che l'attrice premio Oscar Emma Stone ha già interpretato Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: cosa ne pensate? Riuscite ad immaginarvela nei panni della supereroina? Oppure, quale attrice scegliereste al suo posto? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il franchise di Spider-Man tornerà prossimamente con Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe, mentre per quanto riguarda Spider-Gwen la Sony ha annunciato che il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo arriverà il 7 ottobre 2022, ma il personaggio dovrebbe anche guidare uno spin-off animato incentrato sui personaggi femminili del Ragno-Verso. Infine, Sony ha anche altre due frecce pronte a partire dal suo arco, ovvero Morbius, che sarebbe dovuto uscire quest'estate ma che è stato rimandato al prossimo anno, e ovviamente Venom 2: entrambi i film dovrebbero essere collegati al MCU.