Emma Stone: tutto quello che dovete sapere sul prossimo film della star di Povere creature

Con Povere creature in arrivo su Disney+ a partire da questa settimana, l'attrice due volte premio Oscar Emma Stone è già pronta a mettersi a lavoro sul suo nuovo film, le cui riprese, come vi avevamo anticipate, sono iniziate il giorno dopo gli Oscar 2024.

Stiamo parlando ovviamente di Eddington, nuovo film Ari Aster, al quarto lungometraggio dopo i successi di Hereditary e Midsommar e il recente flop di Beau ha paura: nonostante l'insuccesso registrato col suo ultimo film, l'autore ha potuto mettere insieme un progetto se vogliamo ancora più ambizioso, per quanto comunque probabilmente di maggior richiamo per il grande pubblico visti i nomi coinvolti e il genere di riferimento.

Dovete sapere infatti che Eddington sarà un western con protagonisti Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler e Pedro Pascal, un vero e proprio cast all-star di cui faranno parte anche Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Michael Ward e Clifton Collins Jr. Ancora una volta a finanziare ci sarà la A24, alla sesta collaborazione con Ari Aster dopo le tre regie personali e due film co-prodotti, Dream Scenario con Nicolas Cage e l'imminente Death of a Unicorn. La trama di Eddington, secondo i pochi dettagli diffusi, seguirà “uno sceriffo di una piccola città del New Mexico che ha maggiori ambizioni per la sua vita”.

Organizzerà una rapina?, diventerà un cacciatore di taglie?, darà il là a qualche progetto clandestino nella speranza di arricchirsi? Impossibile stabilirlo al momento, ma rimanete con noi per tutte le prossime novità.

