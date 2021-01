Emma Stone è in dolce attesa? La star non conferma, ma la foto non lascia dubbi

Si rincorrono da mesi le voci su una presunta gravidanza per Emma Stone. L'attrice di La La Land non ha mai confermato ufficialmente di essere in dolce attesa, ma stavolta le foto pubblicate lunedì 4 gennaio dal Daily Mail sembrano togliere ogni dubbio. L'attrice è stata infatti paparazzata a passeggio per le strade di Los Angeles.

Il pancione, come si può vedere anche in calce alla notizia, è ormai evidente, e anche il gesto della mano, quasi a cullare e proteggere il nascituro, sembra rivelare una gravidanza in stato avanzato.

Lo scorso settembre Emma Stone ha sposato Dave McCary, autore del Saturday Night Live, un anno dopo aver annunciato il fidanzamento. Da allora, la vita della coppia è stata all'insegna della sobrietà, lontana dai riflettori.

Qualche tempo fa Emma Stone aveva raccontato alla rivista Elle di non essere mai stata il tipo di donna che sogna il matrimonio e i bambini, ma che crescendo stava riconsiderando l'idea. "Il mio punto di vista sui figli è cambiato con l'età. Non ho mai fatto la babysitter o cose del genere. Da adolescente pensavo: non mi sposerò mai, e non voglio avere figli. Poi sono cresciuta e ora voglio davvero sposarmi, e voglio davvero avere dei figli."

A questo punto resta da capire quanto a lungo, dopo la maternità, Emma Stone resterà lontana dai set, e quando potremo rivederla al cinema.