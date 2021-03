Emma Stone è diventata mamma: è nato l'erede della star di La La Land

Dopo l'uscita del terrificante trailer di Crudelia i fan aspettano di vederla nel live-action Disney, ma crediamo che per il momento Emma Stone abbia altro per la testa. Stando a quanto riporta TMZ.com, infatti, l'attrice è appena diventata mamma. Il parto sarebbe avvenuto a Los Angeles lo scorso 13 marzo.

Della gravidanza di Emma Stone per la verità si parlava già da mesi, anche se la star di La La Land e suo marito Dave McCary hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo. Ad oggi, infatti, non è giunta ancora una conferma ufficiale della nascita da parte della coppia, né alcun commento sul nome e sul sesso del neonato.

"Sembra molto felice ed entusiasta all'idea di diventare madre" aveva rivelato una fonte alla rivista US Weekly qualche tempo fa. "Ha un bell'aspetto, sembra molto in salute, è raggiante... è sempre attiva e fa esercizio quotidianamente."

Le uniche dichiarazioni di Emma Stone sulla maternità risalgono invece al novembre 2020, quando alcune sue considerazioni generiche durante un'intervista promozionale per I Croods 2 - Una nuova era avevano fatto sorgere i primi sospetti. "Mi sento abbastanza bene all'idea di dar vita a un mio branco" aveva detto l'attrice. "Ma non credo che il mio branco avrebbe le stesse capacità fisiche dei Croods. Sono davvero scatenati, non se se il mio branco lo sarebbe altrettanto."