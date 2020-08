Emma Stone fu un disastro totale durante le riprese di Birdman: scoprite perché

Dopo avervi parlato del criptico finale di Birdman e del perché il film con Michael Keaton sia un cinecomic a tutti gli effetti, in occasione del ritorno in onda dell'opera di Alejandro Gonzalez Inarritu vogliamo parlarvi della disastrosa interpretazione di Emma Stone.

Non disastrosa in termini universali, beninteso: la giovane star ricevette meritatamente una candidatura come miglior attrice non protagonista agli Oscar per la sua prova nel film, ma non tutti sanno che quella nomination arrivò dopo settimane di grandi sofferenze sul set. Stando a quanto dichiarato dalla stessa Stone (ma anche da alcuni suoi colleghi, tra i quali Keaton ed Edward Norton), la futura star di La La Land fu in assoluto la peggiore sul set, penalizzata non poco dalla particolare tecnica di lavorazione adottata dal regista messicano.

Il meticoloso tempismo necessario alla realizzazione delle scene significava uno stop al ciak (con conseguente ripartenza) anche a causa del minimo incidente: Emma Stone, in un'intervista con Jimmy Fallon, ha ricordato come una ripresa di sei minuti venne rovinata dal suo pessimo tempismo, che la spingeva a voltare un angolo e apparire in camera troppo velocemente. aver girato l'angolo troppo velocemente. Inoltre, Edward Norton e Michael Keaton hanno tenuto un conteggio degli errori del cast, ed Emma Stone ha 'vinto' questo speciale campionato avendo rovinato più ciak di tutti gli altri colleghi. L'attore che ha commesso il minor numero di errori, invece, è stato Zach Galifianakis, che anche quando sbagliava una battuta riusciva ad andare avanti grazie all'improvvisazione.

