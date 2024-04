Emma Stone sarà diretta da suo marito in un nuovo misterioso film Universal Pictures

L'attrice due volte premio Oscar Emma Stone e suo marito Dave McCary sono in trattative per lavorare insieme su un misterioso nuovo progetto della Universal Pictures attualmente senza titolo, che avrà lei come protagonista e lui come regista.

I produttori supervisori di Young Rock, Patrick Kang e Michael Levin, hanno scritto la sceneggiatura del film: tuttavia, per il momento i dettagli del progetto restano nascosti, anche se sappiamo che il regista Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine saranno i produttori del film per 21 Laps insieme a Michael H. Weber. Emma Stone e Dave McCary saranno anche produttori, insieme ad Ali Herting attraverso la casa di produzione Fruit Tree.

La star di La La Land e La favorita è fresca della sua seconda vittoria all'Oscar come migliore attrice dopo aver portato a casa l'Oscar per il suo ruolo in Povere cose di Yorgos Lanthimos, ora disponibile su Disney+. L'attrice è stata recentemente produttrice esecutiva e protagonista della serie tv The Curse e, dopo aver concluso le riprese di Eddington di Ari Aster, a maggio si riunirà al regista greco per il nuovo film Kinds of Kindness, che sarà presentato al Festival di Cannes.

McCary è uno scrittore, regista e produttore che di recente ha lavorato a A Real Pain, Problemista ed è stato produttore esecutivo di The Curse insieme ad Emma Stone. In precedenza ha diretto Brigsy Bear ed è stato scrittore e regista di Saturday Night Live, dove lui ed Emma Stone si sono incontrati nel 2016: questo film Universal segnerà la loro prima vera collaborazione come regista e attrice.

