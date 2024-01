Emma Stone difende le scene di sesso in Povere creature!:'Fa parte della vita'

Emma Stone ha deciso di difendere le scene di sesso inserite nel film di Yorgos Lanthimos, Povere creature!, dopo le varie critiche giunte al lungometraggio, premiato con il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e con due Golden Globe al miglior film commedia o musicale e alla miglior attrice.

Stone interpreta Bella, una donna riportata in vita utilizzando il cervello del suo bambino mai nato. Scoprite di cosa parla Povere Creature!



Intervistata da BBC Radio 4, l'attrice ha risposto così alle critiche a Povere creature!:"Bella è completamente libera e senza vergogna del suo corpo". La nudità è funzionale al personaggio e al film, ha spiegato la star di La La Land.



"C'entrava molto con l'essere fedeli all'esperienza di Bella. Il sesso è ovviamente una parte enorme della sua esperienza e della sua crescita, così come credo lo sia per la maggior parte delle persone nella vita" ha proseguito Stone "Ma lo vedo soltanto come un aspetto tra i tanti. La sua scoperta del cibo, della filosofia, dei viaggi e della danza. Il sesso è solo un altro aspetto".



Bella è un personaggio che non prova alcun imbarazzo per il proprio corpo:"Non sa cosa significhi vergognarsi per queste cose o coprire le cose o non tuffarsi completamente nell'esperienza quando si tratta di qualsiasi cosa".

Per saperne di più sul personaggio e sul film potete leggere la nostra recensione di Povere creature!, l'ultimo film diretto da Yorgos Lanthimos.