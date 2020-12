Emma Stone, Cruella va al cinema per Disney: svelata la data di uscita!

Cruella, il prossimo remake live-action della Disney con protagonista Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon, ha appena ricevuto una data di uscita per il 2021.

Come riportato nel post che trovate in calce all'articolo e pubblicato da Rotten Tomatoes, il film uscirà nelle sale il 28 maggio 2021: una data molto interessante che posiziona l'opera Disney nello stesso week-end di Fast & Furious F9 e durante le feste del Memorial Day, una festa che Disney ha utilizzato come trampolino di lancio per diversi film negli ultimi anni, tra cui Solo: A Star Wars Story e Aladdin.

Questa notizia tra l'altro contraddice anche i precedenti report secondo i quali la Disney aveva iniziato a prendere in considerazione un'uscita su Disney+ per Cruella: ora, mentre altri remake live-action di Disney come Mulan, Pinocchio e Peter Pan e Wendy saranno rilasciati sulla piattaforma di streaming on demand, Cruella a quanto pare rimarrà definitivamente sul grande schermo ed è assai probabile che la presenza di una star così importante e amata come Emma Stone abbia giocato un ruolo fondamentale in questa scelta.

Nato da una sceneggiatura di Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel, il film racconterà la storia delle origini della celebre villain de La carica dei 101 e sarà ambientato nella scena della moda londinese degli anni '70. Diretto da Craig Gillespie, il film include nel cast anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry ed Emily Beecham.