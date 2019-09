Emma Stone è Crudelia DeMon nelle nuove foto di Cruella

Sono state pubblicate sui social network le foto dal backstage del set di Cruella, nuovo progetto cinematografico della Walt Disney Pictures. Nelle foto che che provengono dal set del film si vede la giovane Crudelia fuggire per strada, insieme ai suoi due celeberrimi scagnozzi mentre sfrecciano per le strade di Londra.

Il film Cruella - di cui sono disponibili le prime foto - esplorerà le origini malvagie della più famosa collezionista di pellicce del cinema d'animazione, tratto dal libro di Dodie Smith pubblicato nel 1956 dal titolo 'I cento e uno dalmata'. Il personaggio è stato doppiato da Betty Lou Gerson nell'adattamento animato del 1996 e interpretato da Glenn Close nel live action del 1996, così come nei sequel successivi.

Il film sarà interpretato da Emma Thompson ed Emma Stone, che interpreterà la protagonista del'assassino ossessionato dalla pelliccia.



Il prossimo sequel dovrebbe essere ambientato negli anni '70, con Emma Stone che ha definito l'interpretazione del personaggio come 'punk rock'. Accanto a loro c'è Joel Fry nei panni di Jasper e Paul Walter Hauser nei panni di Orazio. Il film è diretto dalla regista di I, Tonya, Craig Gillespie. Secondo la Disney il film arriverà nelle sale non prima del 28 maggio 2021, ritornando indietro rispetto alla data d'uscita originale prevista per il 23 dicembre.

Emma Stone è la protagonista assoluta del film, con una foto che la ritrae sul set e pubblicata settimana scorsa; Joel Fry è tra gli attori che si è legato da poco al cast del film.