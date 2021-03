Emma Stone prima e dopo Crudelia De Mon nelle nuove foto di Cruella

Dopo l'annuncio ufficiale dell'uscita su Disney+, l'atteso Cruella torna a mostrarsi con due nuove immagini esclusive di Total Film ed incentrate sulla trasformazione di Emma Stone nei panni della celebre villain de La carica dei 101.

In calce, potete vedere l'attrice premio Oscar sfoggiare due look molto diversi: nella prima immagine, nella quale condivide la protagonista scena con i complici Jasper e Horace (interpretati Joel Fry e Paul Walter Hauser), veste i panni di una normale ragazza, mentre nella seconda è diventata l'icona punk che i fan hanno iniziato a paragonare a Joker o ad Harley Quinn dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Cruella.

Emma Stone, anche produttrice del film, ha dichiarato: "È difficile definire completamente cattivo un personaggio quando vedi la sua storia fin dall'inizio. Una volta che avrete visto la storia delle origini, le cose iniziano a mettersi insieme e hanno un po' più senso, anche se il suo comportamento futuro non è necessariamente positivo. Penso che quando il pubblico arriverà alla fine di questo film, capirà molte cose sulla storia di Crudelia".

Ricordiamo che il film sarà distribuito in contemporanea tra sale cinematografica e streaming on demand su Disney+ a partire dal prossimo 28 maggio: gli abbonati alla piattaforma, com'è stato nel caso di Mulan e Raya e l'ultimo drago e come sarà per Black Widow, dovranno sottoscrivere un accesso VIP per poter accedere al film, mesi prima dell'ingresso in catalogo dello stesso.