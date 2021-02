Emma Stone è la Crudelia de Mon che non ti aspetti nel trailer ufficiale di Cruella

Come promesso dal poster teaser di ieri, la Disney ha pubblicato il trailer ufficiale di Cruella, nuova interpretazione della celebre villain de La carica dei 101 interpretata questa volta dall'attrice premio Oscar Emma Stone.

Il nuovissimo lungometraggio live-action racconterà la 'storia delle origini' della famigerata Crudelia de Mon: ambientato nella Londra degli anni '70 durante la rivoluzione punk rock, segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome nell'ambienta dell'alta moda.

La ragazza fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme il trio riesce a costruirsi una reputazione nel sottobosco di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda cattura l'attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda interpretata dalla due volte vincitrice dell'Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato più malvagio e diventare la vendicativa Crudelia.

Cruella è stato diretto da Craig Gillespie (I Tonya) da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara, a sua volta basata su una storia di Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis. Qui sotto potete trovare anche un nuovo poster ufficiale.

Il film, lo ricordiamo, uscirà al cinema a maggio.