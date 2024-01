Emma Stone, cosa farà dopo Povere Creature? Un film con Pedro Pascal e Joaquin Phoenix!

La prossima settimana in Italia è in arrivo Povere creature!, nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, ma a quale progetto si dedicherà l'amata attrice di La La Land prossimamente?

Nelle scorse settimane è stato confermato che Emma Stone lavorerà a due nuovi film di Yorgos Lanthimos, ma stando alle ultime novità in arrivo da Hollywood la star sarà convocata sul set di un nuovo progetto a marzo, esattamente l'11 marzo, più esattamente ancora il giorno dopo la cerimonia degli Oscar 2024, durante la quale - chissà - potrebbe vincere il suo secondo Oscar come miglior attrice proprio grazie a Povere creature.

Ad ogni modo, il film le cui riprese inizieranno l'11 marzo prossimo è Eddington, nuovo lungometraggio di Ari Aster, l'autore di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura: come svelato da Production Weekly in queste ore, infatti, le riprese del film inizieranno il giorno dopo gli Oscar 2024, ad Albuquerque nel New Mexico. Nel cast del progetto, oltre ad Emma Stone, ci saranno anche Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, oltre a Christopher Abbott (anche lui ha un ruolo in Povere creature) e Candice Bergen: in precedenza, Ari Aster aveva descritto Eddington come un western-comedy ambientato durante la pandemia, specificando anche che sarà un “film corale”. La scorsa estate, In Aster e Joaquin Phoenix sono stati avvistati nel New Mexico mentre esploravano le location per le riprese.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, scoprite quante nomination ai BAFTA Awards 2024 ha ottenuto Povere creature.