Emma Stone ha posto una condizione per le scene di sesso di Povere Creature!: ecco quale

Emma Stone è la protagonista del nuovo acclamato film di Yorgos Lanthimos, Povere creature!, presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il regista ha parlato di un dettaglio della lavorazione del film con Stone nell'ultima intervista rilasciata di recente al magazine People.

Il tema sono le scene di sesso in Povere creature! Scene per le quali Stone ha preteso che non ci fosse alcun tipo di giudizio.



"Era chiaro fin dall'inizio, ma anche dal romanzo e dalla sceneggiatura, e dalle discussioni con Emma [Stone] e da come siamo arrivati a quelle scene. Doveva essere libera, non dovevano esserci giudizi. Allo stesso modo in cui impara il linguaggio, la sofferenza umana, l'amore, la scienza e la politica, avrebbe dovuto essere ugualmente libera riguardo al sesso e a qualsiasi altra cosa" ha dichiarato il regista. Povere Creature! ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Yorgos Lanthimos è entusiasta di Emma Stone, definita un'attrice incredibile con cui lavorare e ha elogiato il grande lavoro messo in atto per portare sullo schermo un personaggio così complicato da interpretare:"È semplicemente incredibile! La sua vulnerabilità, la sensibilità e l'umorismo, è così difficile da rappresentare. Semplicemente non so come abbia fatto".



Nel cast, oltre a Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael e Margaret Qualley.