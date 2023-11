Emma Stone compie 35 anni: 'Volevo essere come un giullare di corte'

Emma Stone non è diventata attrice per caso, o per una folgorazione arrivata in età avanzata: la star di La La Land e La Favorita ha sempre sognato di sfondare nel mondo di Hollywood, come dimostrano le parole con le quali raccontò la nascita di quest'ossessione risalente agli anni della sua infanzia.

Protagonista di alcune scene di sesso davvero assurde in Povere Creature!, l'attrice che oggi spegne 35 candeline ha in particolare sempre nutrito l'ambizione di far ridere il suo pubblico con le sue commedie: "Ero in prima elementare quando mi prese quest'ossessione di recitare, soprattutto di far ridere la gente: volevo essere uno di quei giullari medioevali che intrattenevano le corti. Anche da ragazzina non mi perdevo mai una commedia alla tv. E ce l'ho fatta! Mi sento così fortunata" sono state le sue parole.

"Quando ho vinto l'Oscar non ci credevo. Riuscivo solo a pensare a Leonardo DiCaprio. Ho visto Titanic sette volte al cinema. Nella mia cameretta avevo una sua foto autografata che mi avevano regalato per il mio compleanno a 12 anni. È stato decisamente il momento più surreale della mia vita" ha poi proseguito Stone parlando del suo primo Oscar. E voi, in quale ruolo l'avete preferita? Fatecelo sapere nei commenti!