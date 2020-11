Emma Stone compie 32 anni: quali sono le sue 3 prove migliori?

Emma Stone figura ormai da anni tra le stelle più lucenti della nuova generazione hollywoodiana: per la star di The Amazing Spider-Man e Magic in the Moonlight fioccano da tempo i paragoni importanti, giustificati da una sfilza di performance di livello assoluto.

A dare uno sguardo alla filmografia della nostra, effettivamente, c'è da impallidire: nel giorno del suo 32esimo compleanno, dunque, cerchiamo di indicare quelle che secondo noi sono ad oggi le tre migliori interpretazioni di Emma Stone.

Il primo film a venirci in mente è quello che corrisponde anche alla prima candidatura della nostra Emma agli Oscar: stiamo parlando ovviamente di Birdman, il film di Inarritu che nel 2013 incantò il mondo anche grazie alla strepitosa performance di Stone nei panni di Sam Thomson, figlia a dir poco problematica del Riggan di Michael Keaton nonché protagonista assoluta dell'ormai iconica inquadratura finale.

Da Oscar a Oscar: passiamo al 2019, anno di una nuova candidatura come Migliore attrice non protagonista per il ruolo della spietata Abigail ne La Favorita, in cui Stone dà vita ad uno strepitoso terzetto con le altrettanto meravigliose Rachel Weisz ed Olivia Colman (non a caso tutte candidate agli Academy Award di quell'anno).

La doverosa chiusura della nostra top 3 è dedicata a La La Land, meritatissimo Oscar come miglior attrice protagonista per un'Emma Stone che balla, canta (indimenticabile la sua interpretazione di Audition, forse uno dei momenti più alti del film di Chazelle) e fa emozionare grazie anche ad un'alchimia con Ryan Gosling maturata e consolidata nel corso di ben tre film (fanno parte di questa particolare "trilogia" anche Crazy, Stupid, Love e Gangster Squad).

Siete d'accordo con le nostre scelte? In caso contrario, indicateci nei commenti i vostri film preferiti con Emma Stone! Pare, intanto, che abbiano trovato conferma le indiscrezioni sulla prima gravidanza di Emma Stone.