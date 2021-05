Emma Stone: ecco come si tiene in forma la sexy star di Crudelia

Che Emma Stone sia una delle attrici più sexy del panorama internazionale non vi erano dubbi ma naturalmente, nulla è regalato a questo mondo e per mantenersi in forma la bella protagonista di Crudelia deve sottoporsi ad estenuanti sessioni di allenamento.

Nel corso delle sue varie interviste l'attrice ha rivelato di non essere una tipa particolarmente attaccata alla bilancia e di non contare in maniera maniacale (come molte altre sue colleghe) le calorie ingerite ma, tuttavia, tenta di seguire una dieta più possibile bilanciata concedendosi ben pochi pranzi al fast food o cibi eccessivamente dolci. I suoi pasti sono per lo più altamente proteici, anche perchè, nonostante il fisico longilineo, Emma Stone ha qualche difficoltà a mettere su massa muscolare.

In alcuni suoi film, come ad esempio La battaglia dei sessi dove doveva interpretare la tennista Billie Jean King, l'attrice ha dovuto mettere su ben 7 kg di massa muscolare e questa non è stata un'impresa semplice, tanto che ha dovuto affidarsi a lungo ai bibitoni proteici per tentare di acquisire nel tempo più breve possibile la forma tanto desiderata.

Nel corso degli anni, la routine di allenamento della star di Crudelia è variata moltissimo. L'attrice in generale associa esercizi cardio con esercizi per l'allenamento della forza. Tra le sue attività preferite rientrano arrampicata su roccia, pilates e lunghissime passeggiate. Spazio poi a squat di ogni tipo e esercizi con il bilanciere. Beh, diciamolo, tanto impegno sicuramente viene ripagato.