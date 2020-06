Emma Stone è una Barbara Gordon incredibile in questa stupenda fan-art di Batgirl

L'artista Olivia Design ha pubblicato sulla propria pagina del social network Instagram una meravigliosa fan-art che immagina l'attrice premio Oscar Emma Stone nei panni di Barbara Gordon per il cinecomic live-action di Batgirl.

Come al solito, potete ammirarla in calce all'articolo.

Batgirl era stato originariamente affidato a Joss Whedon, che aveva firmato per scrivere, dirigere e produrre il film sulla figlia di James Gordon, ma alla fine abbandonò il progetto affermando di non essere stato in grado di creare una storia sufficientemente buona. Un paio di mesi dopo, la scrittrice di Bumblebee Christina Hodson venne ingaggiata per scrivere una nuova sceneggiatura dopo che la Warner Bros. fu soddisfatta dal suo lavoro con Birds of Prey, film nel quale era originariamente previsto il debutto di Batgirl.

Il progetto è ancora una priorità per Warner Bros. e DC Films, insieme ad altri film in sviluppo come Green Lantern Corps, Black Adam, The Trench, New Gods e The Flash: proprio per quest'ultimo è stato annunciato che Michael Keaton ritornerà nel ruolo di Batman, che ha interpretato nei due film di Tim Burton usciti nel 1989 e nel 1992, e secondo quanto riferito l'attore potrebbe assumere un ruolo 'à la Nick Fury' in altri cinecomic targati DC: alcune teoria già sostengono che sarà il mentore perfetto per la giovane Barbara Gordon. Voi che ne dite? Fatecelo sapere nei commenti.