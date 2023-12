Emma Stone e Andrew Garfield, reunion tra Spider-Man e Gwen alla prima di Povere creature

Emma stone sarà in Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos, e nel frattempo alla premiere di Povere Creature c’è stata anche una dolce reunion con Andrew Garfield.

In mezzo all’inferno di Yorgos Lanthimos c’è spazio anche per un po’ di dolcezza. Difatti suoi social è stato pubblicato un video in cui Emma Stone, protagonista di Povere Creature, si accorge che Andrew Garfield si trova in mezzo al pubblico della premiere del film. Ricordiamo che le due star hanno avuto una relazione, e nonostante si sia conclusa, Stone e Garfield sono rimasti in ottimi rapporti.

“Ci teniamo molto l'uno all'altro, e questo è un dato di fatto, una cosa incondizionata. C'è così tanto amore tra noi e così tanto rispetto... È stato anche meraviglioso avere questo tipo di sostegno reciproco. È una cosa bellissima.” Aveva dichiarato in precedenza l’attrice al Little gold men podcast. I due attori sono stati anche colleghi sul set della saga di The Amazing Spiderman.

La clip ha scatenato la reazione dei fan sui social, ancora molto affezionati alla coppia. “È una cosa così carina e adoro che siano ancora amici” ha scritto un utente, “Davvero grazie per aver pubblicato questo video così importante” ha commentato un altro.

Nel frattempo, oltre Povere Creature, Emma Stone sarà nella nuova serie A24 The Curse.