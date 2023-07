Emma Stone ed Andrew Garfield sono i protagonisti di una canzone di Taylor Swift?

Con Speak Now (Taylor's Version) Taylor Swift è ormai giunta al capitolo 3 della sua operazione di ri-recording dei suoi vecchi album: la cosa è stata accolta, come sempre quando si parla della cantautrice statunitense, come un vero e proprio evento da parte dei fan, che già sono impegnati a sviscerare il significato di ogni canzone.

L'attenzione degli Swifties si è concentrata in particolare su When Emma Falls in Love, il cui titolo non ha mancato di destare alcuni sospetti: secondo una nuova teoria, infatti, il pezzo della cantautrice di Shake it Off sarebbe dedicato a una (ex)coppia piuttosto nota al mondo del cinema, vale a dire quella composta da Andrew Garfield ed Emma Stone.

Quella tra Taylor Swift e l'attrice recentemente elogiata da Yorgos Lanthimos per la sua prova in Povere Creature! è infatti cosa nota (le due si presentarono addirittura insieme, anni fa, alla premiere di Easy A, il film che lanciò definitivamente la carriera di una Emma Stone fino a quel momento ritenuta nient'altro che una giovane promessa.

Possibile che a ispirare la vena poetica della nostra Taylor sia stata la storia d'amore tra le due star di The Amazing Spider-Man? Vedremo se i diretti interessati avranno qualcosa da dire al riguardo! Voi, intanto, diteci la vostra nei commenti.