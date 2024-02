Emma Stone analizza il suo rapporto con l'ansia: 'È una condizione dettata dall'egoismo'

Non è la prima volta che Emma Stone parla del suo rapporto con l'ansia: già nel 2015, in un'intervista per il Wall Street Journal, l'attrice ha ricordato il suo primo attacco di panico e ha descritto il modo in cui l'ansia ha pervaso la sua vita quotidiana.

"La prima volta che ho avuto un attacco di panico ero seduta a casa di un amico, e credevo che la casa stesse andando a fuoco. Ho chiamato mia madre che mi ha portato a casa, e nei tre anni successivi la cosa non si fermava. Chiedevo a mia madre di dirmi esattamente come sarebbe andata la giornata, per poi richiederglielo 30 secondi dopo. Avevo bisogno di sapere che nessuno sarebbe morto e che non sarebbe cambiato niente" sono state le parole di Stone a riguardo. L'ansia è dunque una condizione che la star ha dovuto affrontare fin dall'infanzia: a riconferma di ciò, due anni dopo al The Late Show With Stephen Colbert, Stone ha portato con sè un disegno fatto a nove anni durante una seduta di terapia. Nell'immagine la piccola Emma è accanto a un mostriciattolo verde: il disegno è accompagnato dalla scritta: "Sono più grande della mia ansia!". "Ero una bambina molto, molto ansiosa e avevo molti attacchi di panico. La terapia mi è stata davvero utile" ha aggiunto Stone mentre commentava il disegno con il conduttore.

L'argomento è ritornato di recente in un'intervista con Variety dove l'attrice ha parlato del suo personaggio in Povere creature! (qui la recensione del Frankestein femminista di Lanthimos), Bella Baxter. Bella nel film del regista greco è completamente priva di qualunque vergogna o inibizione: "Mi chiedo se ci sia qualcosa del personaggio che ti ha fatto pensare "Non sarebbe fantastico non provare vergogna o non preoccuparsi di cosa pensano gli altri?" è la domanda che viene posta a Stone. "Penso sia per questo che impazzisco per lei. È l'idea di non vivere con quel giudizio verso noi stessi o con la vergogna che proviene dal contratto sociale a cui aderiamo crescendo". A partire dall'ammirazione per Bella Baxter, Stone si ricollega al suo rapporto personale con l'ansia: "L'ansia, almeno in parte, nasce dal sorvegliarci costantemente. In un certo senso - ed è una cosa orribile da dire- è una condizione molto egoista. Non voglio insultare le altre persone che soffrono d'ansia - ne soffro ancora io stessa - ma è qualcosa che avviene perchè pensiamo molto a noi stessi. Pensiamo "Cosa mi succederà? Cosa ho detto? Cosa ho fatto?". Cosa ne pensate del modo in cui Stone è riuscita a rendere un personaggio così diverso da lei? Se avete amato la performance dell'attrice nei panni di Bella Baxter, qui potete trovare altri 5 film con protagonista Emma Stone.