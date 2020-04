Emma Stone ammette: 'Ho rovinato una scena di Birdman'

Fu un'impresa non da poco quella in cui si gettò a capofitto Alejandro González Iñárritu ormai sei anni fa decidendo di girare Birdman: girare un intero film utilizzando solo la tecnica del piano sequenza significa rischiare di dover rigirare più e più volte scene anche piuttosto lunghe, come Emma Stone sicuramente ricorderà piuttosto bene.

Durante un intervento ad un Jimmy Fallon Tonight Show di qualche tempo fa, infatti, l'attrice dichiarò di aver mandato in malora una sequenza piuttosto importante del film per non aver rispettato un dettaglio apparentemente insignificante relative alle tempistiche.

Parliamo della scena in cui Riggan (Michael Keaton) incontra per la prima volta Mike (Edward Norton): la sequenza, stando a quanto raccontato da Stone, fu completamente rovinata da qualche istante di anticipo con cui la povera Emma girò l'angolo e andò girata daccapo.

La star di La La Land, inoltre, fu il membro del cast a commettere più errori di questo genere; la palma del più virtuoso spetta invece a Zach Galifianakis, che riuscì nell'impresa di commetterne meno di tutti. Fortunatamente, comunque, nonostante i tanti inevitabili errori il risultato fu comunque quel gran film che tutti ricordiamo, come attesta anche la meritata vittoria agli Oscar del 2015: qui, intanto, trovate la nostra recensione di Birdman.