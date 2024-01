Emma Stone, le 5 commedie più divertenti con la star di Povere Creature

Sicuramente è una delle attrici più in vista degli ultimi anni, e di certo non potrebbe essere il contrario visto l'indubbio talento dimostrato da Emma Stone in alcune pellicole cinematografiche che, più o meno, hanno tutte riscontrato un ottimo successo tra critica e pubblico.

Ecco quindi che, dopo che vi sarete lasciati incantare da quest'ultima nel trailer di Povere Creature, vi proponiamo altre cinque commedie che non dovete lasciarvi scappare, sempre con lei protagonista.

La prima che ci salta subito alla mente è diretta da Woody Allen, uno dei maggiori autori del genere nel settore cinematografico, stiamo parlando di Irrational Man. Qui la giovane Emma Stone dimostra tutte le sue capacità riuscendo a tenere lo schermo con Joaquin Phoneix senza alcuna difficoltà.

Altro film da non lasciarsi scappare è poi The Amazin Spider-Man, uscito nel 2012 e diretto da Mark Web, ha tra i suoi punti forti proprio l'invidiabile ed affascinante chimica che si crea tra la giovane attrice ed Andrew Garfield. Dimostrazione di ciò anche il fatto che poi, successivamente, i due presero a frequentarsi anche nella vita reale.

Se poi siete amanti delle commedie romantiche, sicuramente avrete sentito nominare Crazy, Stupid, Love. Questa irriverente commedia degli equivoci permette di avere una sorta di "anticipazione" di quello che potremo poi ammirare in La La Land, con un Ryan Gosling ed una Emma Stone che sembrano fatti per condividere la scena assieme.

Per coloro che invece sono desiderosi di vedere la star dagli occhi azzurri in un ruolo un po' diverso dal solito, il nostro consiglio è di puntare tutto sul celebre Birdman. Qui la giovane attrice dimostra tutta la sua bravura nel gestire la prossemica.

Infine, ultima pellicola che vi consigliamo è Easy Girl, che ci palesa quanto, nonostante fosse ancora agli inizi della sua carriera, Emma Stone sapesse già tenere la scena da protagonista senza bisogno di essere spalleggiata da grandi nomi di sorta.

Voi che ne pensate di questa lista? Oltretutto, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione de La Favorita.