Emma Stone: a 12 anni fece il provino per un ruolo di possessione demoniaca

Emma Stone, nel corso della sua lunga filmografia ha interpretato personaggi di ogni tipo: da Spider-Man a Cruella: la passione per la recitazione è nata con Stone che tentò di percorrere i primi passi nel mondo dello spettacolo a partire da All That, show comico di Nickelodeon e i ruoli previsti per l'attrice erano piuttosto singolari!

Pare, infatti, che Emma Stone dovette preparare tre personaggi per il provino di All That, ma come rivelato dalla stessa attrice nel corso di una puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, seppe di dover inventare tre personaggi da sola soltanto cinque minuti prima di iniziare il provino! Così Emma Stone, che all'epoca aveva solo dodici anni, non ha perso tempo e ha creato tre personaggi sul momento tanta era la voglia di apparire, per la prima volta, in TV.

Ma quali erano i personaggi di Emma Stone? "Ricordo che c'era era una cheerleader che non riusciva a scrivere il motivo per il quale stava, esultando", ha detto Stone a Fallon. Ma non solo: l'attrice sviluppò anche un ruolo piuttosto da brividi: "un altro personaggio era piuttosto pazza: era una babysitter posseduta. Quindi, mentre legge libri ai bambini, dice 'e poi Riccioli d'oro e i tre orsi' con la sua voce demoniaca, si afferra la testa e si scusa".

Insomma la fantasia non mancava di certo a Emma Stone sebbene la babysitter posseduta non sia stata abbastanza per All That, possiamo dire con certezza che l'attrice abbia recuperare nel corso della sua carriera. La sua prossima apparizione sul grande schermo sarà in Poor Things di Yorgos Lanthimos, già vincitore del Leone d'Oro a Venezia : nel film, l'attrice interpreta una sorte di mostro di Frankenstein al femminile: in Poor Things, Emma Stone ha recitato in scene di sesso e nudo.

