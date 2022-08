Emma Mackey di Sex Education è Emily Brontë nel trailer del biopic Warner

Emma Mackey si fa strada su grande schermo dopo l'enorme successo delle prime tre stagioni di Sex Education. Ora ottiene il ruolo più importante della sua (giovane) carriera in Emily, un nuovo biopic Warner Bros. sulla vita e l'opera di una delle sorelle Brontë, storica scrittrice di Cime Tempestose. Ecco trailer e data d'uscita.

Appena iniziate le riprese di Sex Education 4, che nonostante i tanti attori più o meno protagonisti che si è persa lungo la strada, vedrà ancora Emma Mackey interpretare l’amatissimo ruolo di Maeve Wiley nella serie Netflix. Nel frattempo però, l’attrice franco-britannica si è guardata intorno nell’ultimo anno, immaginandosi su grande schermo e ottenendo quello che potrebbe costituire, finora, il ruolo più importante della sua carriera, pronta a sbocciare definitivamente grazie a questo nuovo biopic. Warner Bros., che produce il film, l’ha scelta per interpretare la storia grandissima scrittrice Emily Brontë, la penna dietro un’opera senza tempo della letteratura vittoriana, britannica e persino globale, come Cime Tempestose.

Dietro la macchina al suo debutto come regista, l’attrice australiana Frances O’Connor (A.I – Intelligenza artificiale), che ha scritto anche di suo pugno la sceneggiatura originale. Il biopic è descritto come un ritratto non convenzionale della vita di Emily Brontë: “Ribelle, genio, relegata ai margini della società” – così recita il trailer. Il film ripercorrerà la vita della scrittrice, concentrandosi in particolare sul periodo in cui Brontë ha dato vita al suo capolavoro, Cime Tempestose. Assieme al trailer, il film ottiene una data d’uscita relativamente ravvicinata e fissata al 14 ottobre di quest’anno.

Emily esplorerà altresì i rapporti intimi e privati della scrittrice, tasselli fondamentali nella sua esperienza di vita e di carriera. Spazio quindi alle relazioni con i suoi fratelli e sorelle, Charlotte (Alexandra Dowling), Anne (Amelia Gething) e l’anticonformista Branwell, assieme all‘amore doloroso e proibito per Weightman (Oliver Jackson). Nell’attesa, trovate qui una retrospettiva in cui abbiamo ripercorso vita e carriera di Emma Mackey.