Emma Fuhrmann dovrebbe interpretare Cassie Lang in Avengers 4

L'attesa per Avengers: Infinity War è enorme ma sta per finire: infatti la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 25 aprile. Ma oggi abbiamo un'informazione su Avengers 4 che uscirà,invece, nel 2019.

La trama (cosi come il titolo) di Avengers 4 dei fratelli Russo è ancora top-secret ma secondo un rumor lanciato dal spesso autorevole That Hashtag Show includerà una sorpresa per i fan.

Infatti, stando al sito l'attrice Emma Fuhrmann sarebbe stata ingaggiata dai Marvel Studios per interpretare il personaggio di Cassie Lang, figlia di Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd). Cassie è stata interpretata nel primo Ant-Man dalla giovanissima (10 anni) Abby Ryder Fortson, che tornerà anche in Ant-Man and the Wasp in arrivo a luglio.

Non è chiaro perché questo cambiamento da ragazzina di 10 anni ad adolescente; l'unica teoria dei fan è che, essendo una pellicola che potenzialmente avrà a che fare con multiversi e viaggi nel tempo, Lang incontrerà sua figlia adolescente. Inoltre, c'è possibilità che la Marvel stia pianificando di far tramutare Cassie nell'eroina nota come Stature già nei prossimi anni.



Ovviamente è un rumor non confermato al momento e vi terremo aggiornati per qualsiasi novità.



Avengers 4 diretto dai fratelli Russo arriverà nei cinema a maggio 2019. Infinity War ,invece, debutterà in Italia io prossimo 25 aprile.