Emma Corrin e Rami Malek sono una coppia: bacio in pubblico a Londra

Ormai non ci sono più dubbi: Emma Corrin, star di The Crown, e Rami Malek sono una coppia: a testimoniarlo è un bacio tra i due, ritratto in una serie di scatti pubblicati dal Daily Mail. Le foto confermano i rumor tra i due attori che andavano avanti da un po'.

Emma Corrin e Rami Malek sono stati visti insieme in diverse occasioni: tra le tante, proprio la finale degli US Open a New York avevano già fatto intendere che tra i due ci fosse del tenero. Inoltre, una fonte di People, aveva confermato che i due avessero iniziato a frequentarsi all'inizio dell'estate.

Ma dopo le foto del bacio in un parco di Londra sembrerebbe che sia arrivata la conferma di un rapporto affettuoso che lega Corrin e Malek: secondo le parole dei presenti, i due "sembravano felici e innamorati" dimostrandosi molto legati.

L'attore, premio Oscar per Bohemian Rhapsody, è apparso di recente sul grande schermo nel ruolo di David Hill fisico nucleare che potete trovare nella nostra guida ai personaggi di Oppenheimer, mentre Corrin è l'interprete della Principessa Diana nella serie TV The Crown, ormai alle battute finali: il ruolo di Lady D, particolarmente apprezzato, la spinge a una delle sfide più dure della sua carriera: la morte di Diana che getta i dubbi su come si comporterà Netflix.