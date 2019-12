Un'emittente canadese taglia il cameo di Trump in Mamma ho perso l'aereo 2

Giusto il giorno di Natale, il Presidente Donald Trump aveva parlato di Mamma ho perso l'aereo - Mi sono smarrito a New York come "di grande cinema", ironizzando anche sul suo cameo nel film di Chris Columbus, ma la Canadian Broadcasting Corporation a quanto pare non era della stessa opinione, dato quanto accaduto.

Nella messa in onda di una delle commedia natalizie più amate di sempre, infatti, in Canada mancava proprio il cameo di Trump. Un portavoce dalla CBC ha rivelato al The Wrap: "Come spesso accade per i film riadattati per la messa in onda televisiva, Mamma ho perso l'aereo - Mi sono smarrito a New York è stato editato per tempo. La scena con Trump è stato solo una tra quelle rimosse dal cut originale perché futili ai fini della trama. Queste modifiche sono state apportate nel 2014, quando abbiamo acquistato il film per la prima volta e prima che il Signor Trump venisse eletto come Presidente degli Stati Uniti d'America".



Nonostante la risposta e il taglio documentato, i fan del presidente e del film sono comunque sopraggiunti via social per lamentarsi. Tra questi anche il figlio di Donald Trump, Jr., che via Instagram ha scritto: "Assolutamente patetico. Un media liberale come CBC è dove la Sindrome da Sconvolgimento da Trump si manifesta in tutta la sua pienezza". Poco dopo è arrivato anche lo stesso Presidente a commentare ironicamente il taglio del cameo: "Il film non sarà mai più lo stesso (sto scherzando!)".



Cosa ne pensate?