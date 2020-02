Eminem svela i retroscena della sua esibizione agli Oscar 2020 e stuzzica su un nuovo film

Diciassette anni dopo l'Oscar per la miglior canzone originale vinto per 8 Mile di Curtis Hanson, il rapper Eminem ha rubato la scena agli Academy Awards 2020 con un'esibizione a sorpresa di Lose Yourself, brano che gli valse la statuetta nel 2003.

In un'intervista esclusiva con Variety l'artista ha raccontato i retroscena che lo hanno portato sul palco dell'Academy, che come noto non visitò all'epoca della storica vittoria del suo brano (la prima canzone rap a vincere una statuetta).

"Ho pensato che, dato che all'epoca non ebbi la possibilità di farlo, forse sarebbe stato bello farlo oggi. Quell'anno non avrei mai pensato di avere anche la sola minima chance di vincere, e poi avevamo appena suonato Lose Yourself ai Grammy con i Roots, ci esibimmo giusto un paio di settimane prima degli Oscar, quindi non pensavamo che fosse una buona idea replicare la performance. E poi, a dirla tutta, il mio io giovane credeva che una platea del genere non avrebbe capito quel tipo di musica. Ma quando scoprii di aver vinto mi sono detto: "È pazzesco!". Quella vittoria mi fece capire quanto siano onesti e autentici i premi Oscar, tu non ti presenti ma vinci comunque. E' un dettaglio che lo rende molto concreto per me. Ma mi sono divertito questa volta, ho perfino abbracciato Salma Hayek. Ed è stato bello ricevere l'invito cantare perché tra l'altro abbiamo appena pubblicato un nuovo album, quindi è andata bene. Non so di chi sia stata l'idea di mantenere la cosa segreta, ma il progetto mi è stato presentato in questo modo, top secret, e ho detto subito si."

Il rapper non ama definirsi pentito per non aver presenziato alla cerimonia, ma ha aggiunto che avrebbe considerato un onore essere premiato da Barbra Streisand.

"Non posso dire di essere rimasto deluso, perché la notizia di aver vinto mi sbaragliò completamente. Probabilmente all'epoca non sapevo neppure che si poteva vincere un Oscar per una canzone, e ancora ricordo di essere stato un po' confuso del fatto di dovermi preparare nell'eventualità di una vittoria perché da bambino, con gli Oscar, diciamo che non era proprio il mio mondo. Ma sarebbe stato fantastico accettare un Oscar da Barbra Streisand. Ero a casa con mia figlia e non ho nemmeno guardato la cerimonia. Al tempo Hailie andava ancora scuola e dovevamo alzarci presto, quindi stavo dormendo quando Luis Resto, il mio tastierista che produce dischi con me, è salito sul palco e ha ritirato il premio. Mi ha chiamato e ricordo che il telefono continuava a squillare, e io risposi qualcosa tipo: 'Figlio di - sto provando a dormire!'. E lui: 'Ehi, amico, hai vinto!'. 'Ho fatto che? Oh merda, è fantastico!'. Era un momento della mia vita davvero diverso rispetto ad oggi."

Eminem, che nell'intervista nega anche un pettegolezzo secondo cui la sua assenza rappresentò una protesta nei confronti dell'Academy, rea secondo alcuni di avergli chiesto di cantare il brano in una versione censurata ("Non è assolutamente vero", ha dichiarato il rapper. "Ci sono solo un paio di parolacce in quella canzone, tra l'altro") ha anche dichiarato che potrebbe tornare a recitare in un nuovo film. Quando gli è stato chiesto se ha in programma di tornare a recitare, ha risposto:

"Ehm ... non dirò di no, perché se arriva la sceneggiatura giusta ed è qualcosa che si adatta alla mia agenda, potrei fare un altro film, certo."

Ricordiamo che il rapper avrebbe dovuto recitare nel ruolo di protagonista in Southpaw di Antoine Fuqua, con Jake Gyllenhaal e Rachel McAdams. Il film, infatti, fu scritto appositamente per Eminem come metafora della sua carriera e con la boxe al posto del mondo del rap, ma l'artista alla fine si ritagliò solo un ruolo da produttore della colonna sonora ufficiale.

