Eminem sorprende gli Oscar 2020 con una performance di Lose Yourself

Durante la cerimonia degli Oscar 2020 che ha incoronato come vincitore Bong Joon-Ho con il suo Parasite, Eminem è apparso a sorpresa sul palco del Dolby Theatre per cantare Lose Yourself, il brano di 8 Mile che nel 2003 gli è valsa la statuetta come miglior canzone.

La comparsa del rapper, come potete vedere nel video in calce alla notizia, ha suscitato una reazione entusiasta da parte del pubblico in sala, che fino a quel momento sembrava un po' spento per via dell'assenza di un presentatore che trainasse la premiazione. Proprio il mese scorso, Eminem ha pubblicato (sempre a sorpresa) un nuovo album intitolato Music To Be Murdered By e ispirato alle opere di Alfred Hitchcock.

Nel corso della serata, come anticipato nelle scorse settimane, è salita sul palco anche Billie Eilish per cantare la celebre Yesterday dei Beatles durante il toccante momento "In Memoriam", nel quale sono stati ricordati tra gli altri due icone come Kirk Douglas e Koby Bryant.

Non sono mancate poi le performance dei candidati all'Oscar per la miglior canzone, da Idina Menzel con "Into the Unknown" di Frozen 2 a Elton John con la sua (I'm Gonna) Love Again di Rocketman, quest'ultima premiata più avanti con l'Academy Award.



Il premio Oscar come miglior film, lo ricordiamo, è stato assegnato al Parasite di Bong Joon-Ho.