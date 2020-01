Eminem ha pubblicato un nuovo album ispirato alle opere di Alfred Hitchcock

Poche ore fa internet è stato letteralmente distrutto dalla pubblicazione a sorpresa del nuovo album di Eminem, l'acclamato rapper statunitense vincitore dell'Oscar alla miglior canzone nel 2003 con il brano Lose Yourself del film 8 Mile di Curtis Hanson.

La notizia ha attirato anche l'interesse di Everyeye Cinema in quanto il disco, intitolato Music To Be Murder By non è solo un chiaro riferimento all'omonimo album del 1958 di Alfred Hitchcock, ma addirittura figura il regista di Psycho e La Finestra sul Cortile in persona, che compare più di una volta nella tracklist:

Premonition (Intro) Unaccommodating feat. Young M.A You Gon’ Learn feat. Royce Da 5’9” & White Gold Alfred (Interlude) Those Kinda Nights feat. Ed Sheeran In Too Deep Godzilla feat. Juice Wrld Darkness Leaving Heaven feat. Skylar Grey Yah Yah feat. Royce Da 5’9”, Black Thought, Q-Tip & Denaun Stepdad (Intro) Stepdad Marsh Never Love Again Little Engine Lock It Up feat. Anderson .Paak Farewell No Regrets feat. Don Toliver I Will feat. KXNG Crooked, Royce Da 5’9” & Joell Ortiz Alfred (Outro)

Nelle due tracce a suo nome, la 4 e la 20, il regista dichiara: "How do you do? Ladies and gentlemen, my name is Alfred Hitchcock and this is Music To Be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, so why don't you relax? Lean back and enjoy yourself Until the coroner comes"; nell'ultimo brano, infine, Hitchcock saluta tutti a nome di Eminem: "This concludes our danse macabre. Portions of the proceeding were recorded, as for the rest of it, I'm very much afraid it was all in your mind. I don't intend to indulge in any post-mortem and if you haven't been murdered, I can only say: 'Better luck next time!' If you have been, goodnight wherever you are".

Tra l'altro, la traccia Little Engine cita Charles Manson e Sharon Tate, protagonisti del nuovo film di Quentin Tarantino C'Era Una Volta a Hollywood, mentre Darkness, finora unico singolo estratto che ha già totalizzato quasi tre milioni di visualizzazioni su YouTube, si focalizza sulle sparatorie di massa negli Stati Uniti e, oltre a citare Pulp Fiction e I Soliti Sospetti, ricorda volutamente il tono di film come Elephant di Gus Van Sant, Bowling a Columbine di Michael Moore e Polytechnique di Denis Villeneuve. Inoltre, nella traccia introduttiva Premonition Eminem si paragona a V di V for Vendetta, arrivando a tirare in ballo perfino Thanos nel secondo brano Unaccomodating.

Insomma, un album cinematografico a tutti gli effetti.

