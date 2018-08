Eminem per la colonna sonora di Venom: ecco una breve anticipazione

In attesa di vederlo sul grande schermo questo ottobre, oggi scopriamo che, a quanto pare, sarà il rapper Eminem a realizzare la colonna sonora di Venom, componendo una canzone originale per il cinecomic.

L'annuncio è stato fatto dallo stesso Eminem sul suo Twitter, pubblicando un video - che trovate qui di seguito. Non sappiamo il titolo della canzone, ma nel breve video ne sentiamo un estratto in cui Eminem pronuncia le frasi "Venom" e "Knock knock, let the devil in". Vi terremo aggiornati sulle novità a riguardo e, per ora, vi consigliamo di vedere il video che segue.

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom".

Nel cast anche Jenny Slate, Scott Haze, Reid Scott, Sope Aluko, Scott Deckert e Woody Harrelson; Michelle Williams interpreta Ann Weying, fidanzata di Eddie Brock e noto avvocato dei fumetti. Di recente è stato aggiunto al cast anche Ron Cephas Jones.

Come anticipato durante lo scorso San Diego Comic-Con, alla fine il Dr. Drake si sdoppierà in un altro simbionte ben noto dei fumetti: Riot. Per Carnage, invece, i fan dovranno attendere (a quanto pare) direttamente il potenziale sequel.