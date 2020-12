Eminem, nuovo omaggio ad Alfred Hitchcock: a sorpresa Music to be murder by 2

Sorpresa! Nella notte Eminem è tornato con un nuovo album intitolato Music to be murder by - B Side, altra raccolta di pezzi ispirata al maestro della suspense Alfred Hitchcock.

Il rapper di Lose Yourself, che aveva aperto il 2020 con il primo Music to be murder by, sempre ispirato al regista di Pyscho e La finestra sul cortile, senza grossi clamori o campagne pubblicitarie è tornato all'attacco con il sequel per chiudere in bellezza un anno che lo ha visto anche sul palco dell'Academy per una già storica esibizione agli Oscar.

Per la verità la sorpresa è stata un po' rovinata nei giorni scorsi, quando alcune voci di corridoio avevano anticipato l'esistenza del progetto segretissimo: senza mai rispondere alla voci, Eminem ha ufficialmente rilasciato il sequel del suo album di gennaio. Si tratta del dodicesimo progetto della sua carriera, e segna la sua prima volta in assoluto che il rapper segna due lavori in studio in un anno solare. L'album include collaborazioni con Ty Dolla $ ign, Skylar Grey, Dr. Dre, Sly Pyper, DJ Premier, MAJ e White Gold ed è composto da 16 nuove tracce, ancora una volta ispirate a Hitchcock.

Il titolo Music to be murder by è infatti un chiaro riferimento all'omonimo album del 1958 di Alfred Hitchcock, che addirittura compare più di una volta nella tracklist. Insomma, tanti auguri di buon compleanno da parte di Eminem e Hitchcock: a volte non serve altro.