Eminem compie 51 anni: sapete a che cifra folle fu venduto il foglietto di 8 Mile?

Per inquadrare un personaggio come Eminem non ci si può fermare alla "sola" musica: il rapper di Detroit ha fatto non solo la storia del rap, ma ha anche scritto una pagina davvero niente male di storia del cinema con il suo 8 Mile, tramite il quale ci ha raccontato le sue origini alimentando in maniera importante il suo mito.

Mito che all'epoca del film con Brittany Murphy era già ben solido, ma che avrebbe ovviamente spiccato il volo dopo la performance del rapper che oggi compie 51 anni come attore e, ovviamente, dopo l'uscita di Lose Yourself, colonna portante della carriera di Marshall Bruce Mathers III e, appunto, del già citato 8 Mile.

La popolarità del brano e del suo autore può essere riassunta alla perfezione dalla vicenda della vendita di quello che a qualcuno potrebbe sembrare un insignificante pezzo di carta: si tratta del foglietto con il quale Eminem si aggira lungo tutta la durata di 8 Mile appuntando i versi di quella che sarebbe poi diventata Lose Yourself.

Messo in vendita su Ebay dopo il clamoroso successo del film, il foglietto di cui sopra portò nelle casse del rapper amato anche da Christopher Nolan qualcosa come 10.000 dollari! Mica male per un pezzo di carta, non trovate? Una testimonianza come un'altra dell'enorme potere mediatico di quello che no, non sarà mai un rapper qualunque.