Eminem, assalto nella casa del rapper: l'attentatore era lì per ucciderlo!

L'agente di polizia che ha risposto alla chiamata di un'invasione domestica avvenuta lo scorso aprile nella casa di Eminem nel Michigan, ha testimoniato in tribunale nelle scorse ore che l'attentatore aveva intenti omicidi nei confronti del leggendario rapper.

La testimonianza è arrivata durante un esame preliminare presso il tribunale distrettuale della contea di Macomb per Matthew David Hughes, l'uomo accusato di aver fatto irruzione nella casa di Marshall Mathers, alias Eminem, il 5 aprile scorso. Hughes è rimasto in prigione da allora, e Adam Hackstock, l'ufficiale di polizia di Clinton Township, ha riferito in aula che Mathers ha dichiarato di essersi svegliato in piena notte con un uomo in piedi dietro di lui: sul momento il rapper ha inizialmente che si trattasse di suo nipote prima di rendersi conto dell'inquietante verità.

"Quando il signor Mathers gli ha chiesto perché fosse lì", ha detto Hackstock, "il signor Hughes ha risposto che era lì per ucciderlo".

Hughes è accusato adesso di invasione domestica di primo grado e distruzione dolosa di proprietà. Eminem non era presente in tribunale, ma il suo avvocato ha seguito il procedimento tramite video. L'agente Hackstock ha testimoniato di essere arrivato a casa di Eminem quella notte solo per trovare una guardia della sicurezza privata del rapper che lottava con Hughes. L'ufficiale ha detto che Hughes si è presentato come un amico che viveva nella zona. Una volta calmatesi le acque, Eminem avrebbe accompagnato Hughes attraverso diverse stanze della villa per farlo calmare e scortarlo fuori di casa, ha testimoniato l'agente di polizia.

Fortunatamente, l'invasore non aveva un'arma con sé, anche se un mattone sarebbe stato trovato all'interno di una finestra della proprietà di Eminem. Secondo i pubblici ministeri, Hughes potrebbe essere un senzatetto con "problemi mentali".

