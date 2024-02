Eminem annuncia Stans, film sui fan ossessionati dalle star ispirato al celebre brano

Eminem, la cui canzone del 2000 "Stan" ha coniato il termine per i superfan fanatici e talvolta violenti, co-produrrà un film omonimo incentrato proprio su questo oscuro fenomeno tramite la sua Shady Films, con Paramount e MTV associati per la distribuzione.

Il film, diretto da Steven Leckart uscirà nei cinema americani entro la fine dell'anno. Secondo la trama, il film – con il titolo provvisorio “Stans” – è un “viaggio rivelatore, acuminato e disarmante nel mondo del superfandom, raccontato attraverso la prospettiva di uno degli artisti più iconici del mondo, Eminem, e quelli dei fan che lo adorano."

Paul Rosenberg di Shady Films (manager di lunga data di Eminem) e Stuart Parr hanno affermato: “'Stans' sarà per noi l'opportunità di girare la cinepresa dall'altra parte e chiedere al pubblico cosa vuol dire essere fan - o in alcuni casi, fanatici. Questo è uno studio sulla relazione tra fanbase e artista attraverso la lente di una delle canzoni più affascinanti della carriera di Eminem e la prospettiva di uno degli artisti più importanti del mondo”.

Tony DiSanto, CEO di DIGA ed ex dirigente di MTV, afferma: “Paul Rosenberg e io ci conosciamo fin dai tempi in cui partecipavo a “TRL” di MTV, uno spettacolo guidato dal potere del fandom, che riuniva gli artisti e i loro fan. Quindi, quando mi ha parlato dell’idea per questo film, è stato come se avessimo chiuso il cerchio. ‘Stans’ esplorerà la complessa relazione tra fama e super fandom, raccontata attraverso lo sguardo di Eminem, della sua musica e, soprattutto, dei suoi fan più estremi”.

In tempi recenti, Eminem ha partecipato alla promozione di Shazam 2 pubblicando sui social uno spot del film DC che utilizzava un suo brano.