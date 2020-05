Eminem, 8 mile finalmente in arrivo su Netflix: tutti i dettagli

I fan lo volevano ormai da tempo sulla piattaforma streaming e finalmente Netflix li ha accontentati, annunciando l'arrivo sul servizio dell'amatissimo 8 Mile, tra i film più significativi e importanti diretti dal compianto Curtis Henson e interpretato da un bravissimo Eminem, alla sua prima e unica esperienza da protagonista sul grande schermo.

Un film viscerale che racconta l'inizio della carriera di Jimmy "B-Rabbit" Smith Jr, personaggio ispirato come il resto della storia scritta da un eccellente Scott Silver alla vita di Eminem e ai primi passi nel mondo del rapper, storicamente appartenente agli afro-americani e poi esploso anche nella cultura dei bianchi.



Per annunciare l'arrivo del film, Netflix ha deciso di condividere una clip che non mostra in verità B-Rabbit rapper, perché è il filmato della sua prima volta sul palco del locale. La scena lo vedere presentare al pubblico, prendere il microfono e fare letteralmente scena muta, attirando gli insulti delle persone sotto al palco ma impossibilitato a rappare per tensione e paura di sbagliare. È una delle sequenze più iconiche e anche parodiate del film.



Se non lo avete ancora visto, potete già godervi 8 Mile su Netflix, disponibile alla visione. Se lo avete già visto e amato, potete rivederlo comodamente in streaming.