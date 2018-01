Emily VanCamp tornerà nei panni di Sharon Carter in Avengers: Infinity War?

è uno dei film più attesi dell'anno e, allo stesso momento, uno dei più ''. E mentre Gwyneth Paltrow potrebbe aver svelato unodal film, un'altra attrice conferma che non ci sarà.

Stiamo parlando di Emily VanCamp. La giovane attrice interpreta il ruolo di Sharon Carter alias l'Agente 13 all'interno del Marvel Cinematic Universe. Nipote della nota Peggy Carter interpretata da Hayley Atwell, Sharon ha fatto il suo debutto cinematografico in Captain America: The Winter Soldier del 2014. Successivamente è tornata nel 2016 in Captain America: Civil War dove aiutava il Team Cap, naturalmente, e scambiava un bacio appassionato con Steve Rogers (Chris Evans).

La domanda sorge spontanea: la rivedremo in Avengers: Infinity War? L'attrice sembra confermare che non ci sarà, almeno apparentemente (una sorpresa non è mai esclusa!). "E' difficile inserire Sharon in un film del genere, è parte principalmente del mondo di Cap" spiega l'attrice nell'intervista "E' meglio inserita nei film di Captain America, è lì che si racconta la sua storia, ma posso dirvi da quel che so e che mi hanno detto che Infinity War e Avengers 4 saranno due pellicole epiche".

E voi dove vorreste rivedere l'Agente 13? In un nuovo film futuro su Captain America? Oppure in un serial tipo Agents of S.H.I.E.L.D.?