Emily VanCamp, che film ha fatto prima e dopo Captain America: Civil War?

Il Marvel Cinematic Universe non è fatto solo dei suoi protagonisti più noti, ma si compone anche di quella miriade di personaggi apparsi per un film o due ma rimasti comunque scolpiti nel cuore dei fan: prendiamo, ad esempio, la Sharon Carter di Emily VanCamp apparsa in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.

Ma cosa c'è da dire sulla carriera dell'attrice al di là della sua partecipazione ai film con protagonista lo Steve Rogers di Chris Evans? La nostra, in effetti, ha messo in curriculum un po' di lungometraggi prima e dopo le sue apparizioni targate MCU, da The Ring 2 a The Girl in the Book, passando per Norman, Carriers e L'Altra Metà dell'Amore.

È però dal piccolo schermo che VanCamp ha ricevuto il grosso delle sue soddisfazioni, grazie al successo ottenuto in serie come Brothers & Sisters - Segreti di Famiglia, Revenge e The Resident. Va inoltre ricordata la sua apparizione nella miniserie Ben-Hur, mentre in questi giorni possiamo rivederla nel ruolo della nipote di Peggy Carter in The Falcon and the Winter Soldier. E voi, in quali ruoli l'avete maggiormente apprezzata? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Captain America: Civil War.