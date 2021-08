Emily VanCamp, l'attrice del MCU e il marito Josh Bowman hanno avuto una bambina

L'attrice del MCU Emily VanCamp e il marito Josh Bowman sono diventati genitori: dopo una gravidanza sfuggita agli occhi indiscreti dei paparazzi e dei giornali, i due hanno dato il benvenuto a una bambina.

L'abbiamo recentemente rivista sul piccolo schermo nella serie tv Marvel di Disney+ The Falcon and The Winter Winter Soldier, dopo che il suo personaggio era momentaneamente uscito di scena a causa degli eventi di Captain America: Civil War.

Stiamo parlando, ovviamente, di Emily VanCamp a.k.a. Sharon Carter, che ora è diventata mamma.

L'attrice, che ha nascosto benissimo la sua gravidanza, dato che nessun media ne aveva riportato la notizia prima, ha annunciato al mondo la notizia con un post su Instagram (che trovate anche in calce alla notizia), con tanto di foto in allegato e caption che legge "Benvenuta al mondo, piccola dolce Iris. I nostri cuori sono colmi di gioia".

È dunque fiocco rosa per lei e Josh Bowman, con cui ha convolato a nozze nel 2018 dopo essersi conosciuti sul set di Revenge, la serie tv di ABC in cui interpretavano anche lì una coppia (con un destino decisamente diverso, tuttavia).

Al momento non sappiamo quali siano i piani per Sharon Carter nel MCU, ma sicuramente c'è qualcosa in ballo per lei, considerati gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier. Nel frattempo, però, c'è una nuova generazioni di eroi da crescere!