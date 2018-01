Emily VanCamp, l'Agente 13, sta aspettando una chiamata della Marvel

I prossimi due film deglisono destinati a coprire dieci anni di Marvel Cinematic Universe e persino a introdurne di nuovi lungo la strada. Ma il destino di alcuni membri del cast di supporto MCU è attualmente un mistero, anche quello di, interpretato da

Durante un recente panel con la stampa, all'attrice canadese è stato chiesto della possibilità di tornare e la sua risposta è stata relativamente vaga, indicando comunque di non essere ancora stata contattata.

"La Marvel può chiamare in qualsiasi momento" ha dichiarato l'attrice.

E' interessante notare che Emily VanCamp ha fornito una risposta simile durante l'ultimo tour promozionale, suggerendo che la Marvel dà spesso una sorta di preavviso quando si tratta di operazioni cameo:

"Non ne ho idea. Con la Marvel è così, possono chiamarti anche il giorno prima. Non sai cosa succede nei loro film perché sono molto riservati."

Sharon Carter ha debuttato per la prima volta in Captain America: The Winter Soldier, per poi riprendere il ruolo in Civil War, aiutando il team di Cap.

Da allora i fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di Sharon, soprattutto ora che la sua connessione con Peggy Carter (Hayley Atwell), è stata a lungo confermata.

Chi lo sa, forse Sharon potrebbe fare un cameo a sorpresa in Avengers: Infinity War o in Avengers 4.

Avengers: Infinity War esce il 25 aprile in Italia. Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."