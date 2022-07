Emily The Criminal: online il trailer del thriller con Aubrey Plaza

Roadside Attractions e Vertical Entertainment hanno da poco condiviso il trailer del thriller con protagonista Aubrey Plaza dal titolo "Emily the Criminal", scritto e diretto da John Patton Ford, che uscirà nelle sale il 12 agosto.

Il film, che segna il debutto alla regia di Ford, segue Aubrey Plaza, protagonista di The White Lotus 2, che alla disperata ricerca di denaro accetta un lavoro losco come "dummy shopper", acquistando beni con carte di credito rubate fornite da un attraente e carismatico intermediario di nome Youcef (Theo Rossi). Di fronte a una serie di colloqui di lavoro senza uscita, Emily si ritrova presto sedotta dai soldi veloci e dalle emozioni illecite del capitalismo del mercato nero, e sempre più interessata al suo mentore Youcef. Insieme, escogitano un piano per portare la loro attività al livello successivo a Los Angeles.

Emily the Criminal ha debuttato con il plauso della critica al Sundance Film Festival del 2022. Il cast del film comprende anche Megalyn Echikunwoke (Late Night) e Gina Gershon (Blockers). Il film è stato finanziato dalla Low Spark Films (The Kings of Summer, Take Shelter) di Tyler Davidson in associazione con Fear Knot Productions. Plaza ha prodotto sotto il suo marchio Evil Hag Productions, insieme a Davidson e Drew Sykes (Galveston, The Land) per Low Spark, con Kevin Flanigan, Dexter Braff, Angus Wall, Kent Kubena, Lowell Shapiro e Mike Dill come produttori esecutivi.

Per concludere, vi ricordiamo che Aubrey Plaza è protagonista con Jason Statham nel nuovo film di Guy Ritchie.