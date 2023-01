Emily, svelata la data di uscita americana del dramma con protagonista Emma Mackey!

Dopo aver realizzato tanti film basati sui suoi romanzi, al cinema arriverà Emily, biopic gotico che racconta la vita di Emily Brontë durante la scrittura di Cime Tempestose. La pellicola vede come protagonista Emma Mackey nel ruolo della tormentata scrittrice inglese.

Una storia di indipendenza, di follia e di rivincita che mette al centro una delle sorelle Brontë, veri fiori all'occhiello della letteratura britannica. La pellicola è l'esordio alla regia dell'attrice Frances O’Connor che ne ha curato anche la sceneggiatura. Non sarebbe la prima volta che viene realizzato un dramma in costume su volti noti del mondo dell'arte e della scrittura. Recentemente ad Hollywood (e non solo) si è diffusa l'abitudine di raccontare storie con protagoniste donne forti e capaci di credere nelle loro potenzialità ed Emily Brontë ne è la prova.

L'anteprima al Toronto Film Festival e l'uscita del trailer di Emily hanno sicuramente suscitato moltissima curiosità. La pellicola sarà presentata in sale selezionate il 17 febbraio negli USA. Il film ha ottenuto già diversi pareri positivi in particolare riguardo l'interpretazione di Emma Mackey. Un ottimo modo per la O' Connor di cominciare la sua carriera da regista con un esordio che pare stia mettendo d'accordo tutti.

L'attrice di Sex Education fin dai suoi primi film è sempre stata paragonata ad una famosissima collega, soprattutto riguardo l'incredibile somiglianza che le lega. Emma Mackey ha parlato del paragone con Margot Robbie, spiegando come vorrebbe che le persone vedessero altro e guardassero un pò più avanti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!