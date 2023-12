Emily Rudd, 3 ruoli Marvel potenzialmente perfetti per la Nami di One Piece

Emily Rudd sarebbe una Gwen Stacy meravigliosa secondo BossLogic, ma, reinterpretazioni personali a parte, quali altri ruoli del Marvel Cinematic Universe sarebbero perfetti per l'attrice di One Piece? Scopriamolo insieme!

Il primo ruolo è indubbiamente Vedova Nera/Natasha Romanoff, le cui abilità nel combattimento vanno a braccetto con le tecniche apprese da Emily Rudd per fronteggiare nemici nell'universo narrativo di Eiichirō Oda. Scarlett Johansson ci ha regalato interpretazioni strepitose, certo... ma non è esclusa la possibilità che, dopo la sua morte, il personaggio ritorni in una versione più giovanile, soprattutto considerando le infinite possibilità del Multiverso.

Altrettanto degno di nota è Ghost-Spider, alias Spider-Gwen. Si tratta di una variante di Gwen Stacy, morsa dal ragno radioattivo al posto di Peter Parker. La padronanza nei movimenti, le rinnovate abilità nel combattimento e un pizzico di follia rendono l'attrice una scelta davvero azzeccata.

Menzioniamo inoltre X-23, conosciuta anche come Laura Kinney. Figlia di Wolverine, viene creata a partire dal DNA di quest'ultimo e utilizzata per accrescere un'organizzazione malvagia... almeno finché non viene tratta in salvo dagli X-Men.

Altri ruoli potrebbero essere Batgirl (controparte femminile dell'Uomo Pipistrello caratterizzata da spiccate doti investigative), Zatanna (fattucchiera appartenente alla razza homo magi, in grado di utilizzare potenti incantesimi) e Mera di Aquaman, soprattutto alla luce di tutte le controversie riguardanti Amber Heard... Insomma, il Marvel Cinematic Universe è pieno di personaggi che l'attrice di The Romanoffs, Dynasty e Hunters potrebbe interpretare.

Come se non bastasse, corre voce che Emily Rudd sia imparentata con Paul Rudd di Ant-Man... ma quanto c'è di vero dietro la questione?