Emily Ratajkowski, la star di Gone Girl è diventata mamma: la prima foto sui social

Emily Ratajkowski ha dato alla luce il suo primo figlio avuto dal marito Sebastian Bear-McClard. La modella e attrice, 29 anni, ha annunciato il lieto evento con un post sui social, svelando il nome del nascituro, Sylvester Apollo Bear. I fan hanno inviato le congratulazioni alla coppia commentando l'immagine pubblicata da Ratajkowski.

"Sly è giunto l'8/03/2021 nella mattinata più surreale, bella e piena d'amore della mia vita" ha scritto come didascalia l'attrice.

Emily Ratajkowski aveva confermato la sua gravidanza durante un servizio fotografico per la copertina di Vogue del mese di ottobre 2020, e fecero scalpore le sue parole riguardo alla decisione di non imporre 'stereotipi di genere' al figlio.



"Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre 'Sai cosa vuoi?'. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e poi ce lo farà sapere. Tutti ridono di questo ma le possibilità dell'identità sono molto più complesse dei genitali con cui nascerà. La verità è che non abbiamo idea di chi - non cosa - sia crescendo nella mia pancia. Chi sarà questa persona? Di chi saremo genitori?".

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard si sono sposati nel febbraio 2018 dopo una lunga storia d'amore.



Durante il primo lockdown Emily Ratajkowski si è fatta bionda su Instagram, facendo impazzire i propri fan.