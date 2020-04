Emily Ratajkowski racconta la sua quarantena:'È una battaglia emotiva e mentale'

La modella e attrice Emily Ratajkowski sta trascorrendo la quarantena insieme al marito, Sebastian Bear-McClard, e ha sottolineato come rimanere occupati senza uscire di casa sia stato un equilibrio difficile da raggiungere. Ratajkowski ha spiegato quali sono state le problematiche che ha affrontato per abituarsi a questa quotidianità.

"Per me è più una battaglia emotiva e mentale nel mantenere alto il morale e rimanere occupata. Ho dovuto mettere insieme un programma generale oggi; sono stata davvero sopraffatta dalla quantità di chiamate su Zoom".

Durante questo periodo d'isolamento, Emily Ratajkowski è determinata ad impegnarsi maggiormente nella giustizia sociale, sostenendo le persone che non ricevono aiuti in questo periodo di crisi:"Sto pensando di fare molto di più in ambito di giustizia sociale perché è così importante in questo momento. Ma ho anche bisogno di una sorta di speranza, poiché Bernie Sanders ha abbandonato. E la difesa delle persone che non hanno sostenitori in queste situazioni è importante".



Nell'ultimo periodo Emily Ratajkowski ha incoraggiato le persone a tagliarsi i capelli 'per rimanere sani di mente' in questo periodo di quarantena:"Un consiglio per rimanere sani di mente è: lavarti i capelli e lavarti i capelli. Seriamente, fallo e basta. Magari mettiti anche una lozione. Rimarrai stupito da quanti piccoli rituali di auto-cura possono aiutarti a sollevare l'umore".

Inoltre la star di Gone Girl ha specificato che non esistono regole durante l'isolamento:"Ascolta il tuo corpo e smetti di farti pressione. Per favore".

Nel 2017 Emily Ratajkowski è stata protagonista dello spot della presentazione di OnePlus 5. Su Everyeye trovate la recensione de L'amore bugiardo - Gone Girl, nel quale Emily Ratajkowski ha recitato qualche anno fa.