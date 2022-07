Emily Ratajkowski pronta al divorzio da Sebastian Bear-McClard: è un traditore seriale

Dopo quattro anni di nozze e dopo la nascita del primogenito Syvester avvenuta a marzo 2021 sembra proprio che la celebre modella Emily Ratajkowski abbia deciso di prendere seriamente in considerazione l'idea di divorziare da Sebastian Bear-McClard.

Stando a quanto riportato da Page Six, la Ratajkowski sarebbe giunta a questa dolorosa scelta per i troppi tradimenti subiti dal marito, celebre produttore cinematografico indipendente. Ad accrescere i rumor sarebbe il fatto che la modella e attrice giunta alla notorietà per il video Blurred Lines con Robert Ticke, da tempo ormai sarebbe stata avvistata senza la fede matrimoniale al dito.

"Un traditore seriale" ha detto la fonte vicino alla coppia a proposito di Bear-McClard al noto magazine scandalistico, definito anche come "un disgustoso imbroglione". Sembra che la richiesta di divorzio per il momento non sia stata ancora formalmente presentata, ma si tratta solo di questione di tempo. Altre fonti aggiungono poi: "È noto che il marito l’ha tradita e che stanno chiedendo il divorzio". Al momento i due diretti interessati non si sono ancora espressi a tal proposito ma i loro agenti appaiono ormai irreperibili da diversi giorni.

Insomma, dopo l'annuncio della separazione di Totti e Ilary Blasi, un altro divorzio vip sembra essere nell'aria.